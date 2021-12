Despido masivo en Fox Sports; incertidumbre entre trabajadores

Ciudad de México.- Fox Sports finaliza el año con un despido masivo y con incertidumbre entre el personal que aún permanece en la empresa.

Y es que varios comentaristas quedaron fuera de la compañía y lo dieron a conocer a través de las redes sociales.

La lista de despidos la encabezan los analistas Alberto García Aspe y Fernando Quirarte “hoy se termina mi etapa en Fox Sports. Fueron 8 años de trabajar con grandes compañeros y amigos. Quiero agradecer a cada uno de ellos, pero principalmente, a todos ustedes por permitirme entrar en sus casas. ¡Muchas gracias Fox Sports!”, posteó García Aspe.

Hoy se termina mi etapa en @FOXSportsMX



Fueron 8 años de trabajar con grandes compañeros y amigos. Quiero agradecer a cada uno de ellos, pero principalmente, a todos ustedes por permitirme entrar en sus casas. ¡Muchas gracias Fox Sports!



Por aquí nos seguiremos leyendo. pic.twitter.com/rZVkAQQnbz — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) December 2, 2021

“Hoy termina una etapa, gracias a @FOXSportsMX y a todo su gran equipo por todo el apoyo brindado durante estos 5 años de mucho aprendizaje. Entusiasmado con nuevos proyectos que puedan venir en lo que más me apasiona que es el futbol”, indicó Quirarte.

Hoy termina una etapa, gracias a @FOXSportsMX y a todo su gran equipo por todo el apoyo brindado durante estos 5 años de mucho aprendizaje. Entusiasmado con nuevos proyectos que puedan venir en lo que más me apasiona que es el fútbol. — Fernando Quirarte (@F_Quirarte) December 2, 2021

El personal femenino tampoco se salvó. Verónica Rodríguez, quien tenía a cargo la WWE, quedó fuera de Fox Sports.

También anunció su salida Erika Fernández, que conducía el show NET “gracias por esos 7 años de aprendizaje .. seré breve !!! your midnight queen is out !!! Jajajaajaj los amo … pero no crean que ya no me van a ver … tengo un nuevo proyecto que se que van a amar tanto como yo y espero me acompañen en mi nueva etapa…”, señaló Fernández.

Trascendió que otras conductoras que no seguirán en Fox Sports son Mariana Velázquez de León y Rossana Salgado.

Dicha incertidumbre que se vive en Fox Sports es porque recientemente fue adquirida por la firma Lauman.

Lee: Grupo Lauman confirma la compra de Fox Sports México