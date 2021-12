Revela el “Rudo” Rivera que estuvo al borde de la muerte

Ciudad de México.- El excomentarista de Televisa, Arturo “Rudo” Rivera, reveló que estuvo al borde de la muerte debido a un virus que le afectó el pulmón.

El “Rudo” recordó que fue en el 2011 cuando estuvo hospitalizado casi dos meses por dicho mal y, a la fecha, aún no se sabe cuál fue su origen.

“Tuve un virus en el pulmón que hasta la fecha no saben qué fue, estuve 42 días en coma inducido hasta que encontraron los antibióticos que me permitieron seguir vivo. En total fueron 60 días hospitalizado”, recordó.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el “Rudo” Rivera aceptó que pasó momentos difíciles no solo por la enfermedad, también porque no podía dejar de ingerir bebidas embriagantes cuando todavía trabajaba en Televisa.

“Después de mi divorcio empecé a ir con amigos a muchas comidas y se me hizo costumbre estar bebiendo”.

“Un día estaba tan mal que me paré en una tienda de conveniencia a comprar una botella y me la preparé en el coche, eso se me quedó como costumbre”.

“Yo le agradezco mucho a Esteban Arce y Ricardo Pérez Teuffer que me llamaran para tenderme la mano. Mi alcoholismo llegó a tal grado que me dieron solamente dos alternativas: un cheque de liquidación o ingresarme a Oceánica. Estuve 35 días ingresado y llevo años sin probar una gota de alcohol”, añadió.

La salida de Televisa

Sobre su salida de Televisa, apuntó que fue la mejor decisión que tomó “…fui de los 160 empleados que salieron, pero yo pedí salir antes porque ya no me daban nada a narrar, me tenían de adorno y cobrar sin hacer nada por cinco meses es aburridísimo”.

“Estuve 37 años en Televisa y ahora a explorar posibilidades de hacer otras cosas”, sentenció el ”Rudo’ Rivera.

