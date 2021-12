Califica ‘Piojo’ Herrera de justa la victoria ante León

Ciudad de México.- El técnico de Tigres, Miguel “Piojo” Herrera, calificó de justa la victoria que consiguió el equipo ante León, en el partido de ida de las semifinales del torneo Grita México Apertura 2021.

Herrera indicó que el cuadro universitario hizo el gasto, ya que León no salió en busca de la victoria en el estadio Universitario.

“Ganó el equipo que lo buscó, lo hicimos desde el primer tiempo, pero no cayeron los goles, León se encontró una jugada y nos marcó”.

“Nosotros tuvimos que arriesgar para no ir con un resultado desfavorable, metimos gente adelante e hicieron lo que tenían que hacer, siempre lo he dicho, no tengo 11 jugadores, tengo 12, 25, 26, todos dispuestos a partirse el alma por el equipo, las estadísticas son claras, tuvimos 30 tiros a gol”, destacó Herrera.

El ‘Piojo’ se mostró confiado de que mantendrán el nivel en el choque de vuelta que se disputará el sábado próximo.

“Tigres siempre buscó ganar, lo intentamos desde el primer tiempo, lo más importante fue no bajar los brazos, seguir entregándonos, conseguimos el objetivo”, indicó.

“Veo bien al equipo, tenemos un plantel muy grande, hacemos modificaciones y la gente que entra tiene calidad, el equipo está muy concentrado para llegar a la final, sabemos que nos falta el segundo tiempo, solo dimos un paso, tenemos una ligera ventaja, pero todavía no ganamos nada, faltan 90 minutos en León”, cerró.

