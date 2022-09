El 4 de noviembre se estrena “Checo”

Ciudad de México.— La legendaria boxeadora mexicana Jackie Nava colgará los guantes este sábado 1° de octubre en su natal Tijuana. La ‘Princesa Azteca’, que se medirá con la argentina Gloria Yancaqueo, estará escoltada, además, por la vuelta del excampeón mundial Luis Nery.

SÁBADO 1° DE OCTUBRE



Desde el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno, en Tijuana, México

7:30 p.m.

Jackie Nava (México) vs. Gloria Yancaqueo (Argentina)

Luis “Pantera” Nery (México) vs. David ‘Severo’ Carmona (México)

Jorge ‘Chino’ García vs. Jorge ‘Maromerito’ Páez

Una cartelera de boxeo desde el territorio mexicano que incluirá a los excampeones mundiales Jackie Nava y Luis Nery, así como a los prospectos Eduardo ‘Sugar’ Núñez y Misael ‘Chino’ Rodríguez.

Las acciones arrancarán el viernes 30 desde Culiacán, Sinaloa, donde ‘Sugar’ Núñez será puesto a prueba por el venezolano Willmank Canónico en el pleito estelar, mientras que en una atracción especial, el medallista de Río 2016, Misael ‘Chino’ Rodríguez, irá ante Javier Carrera, y Héctor ‘Güerito’ Escobar frente a Édgar Alor.

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

Desde Culiacán, Sinaloa, México

8:00 p.m.

Eduardo “Sugar” Núñez (México) vs. Willmank Canónico (Venezuela)

Gerson “El Tigre” Escobar (México) vs. José “Galletas” Calyecac (México)

Misael ‘Chino’ Rodríguez (México) vs. Javier Carrera (México)

Héctor ‘Güerito’ Escobar (México) vs Édgar Alor (México)

Para el sábado 1°, desde Tijuana tendrá a la legendaria campeona Jackie Nava, quien colgará sus guantes tras una brillante carrera profesional. La rival de la multicampeona mexicana será la argentina Gloria Yancaqueo. También regresará al ensogado el tijuanense Luis ‘Pantera’ Nery, quien se verá las caras con David ‘Severo’ Carmona, y el ascendente Jorge ‘Chino’ García ante el otrora contendiente Jorge ‘Maromerito’ Páez.

