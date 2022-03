El CMB conmemora el Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México.— El Consejo Mundial de Boxeo se reunió para conmemorar y celebrar el Día Internacional de la Mujer.

La misión del Consejo Mundial de Boxeo siempre ha sido velar por el bienestar, la seguridad y la justicia de todos sus miembros. Don José Sulaimán luchó décadas para implementar el boxeo femenino a pesar de la resistencia de muchos.

El WBC se ha convertido en pionero y campeón del boxeo femenil.

La boxeadora capitalina Irma “la Torbellino” García destaca la unión que debe de existir entre las mujeres, “Hoy conmemoramos la lucha de todas las mujeres que buscan construir un mundo mejor. Todos buscamos lo mismo. Debemos permanecer unidos en la búsqueda de la equidad”.

“No tenemos límites. Encontré hermanas en este deporte y estoy muy orgullosa de todas ellas. No ha sido fácil, pero hemos ido allanando el camino para nosotros y para los futuros boxeadores”. destacó María Elena Villalobos.

Jessica González, quien recientemente conquisto el cinturón WBC en el viejo continente, pide a las mujeres nunca aceptar la violencia, “A todas las mujeres les pido que nunca dejen de luchar por sus sueños y que nunca acepten la violencia de ninguna forma. Reconozco a todos mis colegas y compañeros en el mundo del boxeo porque sé que su camino no ha sido fácil. También quiero recordar a mi querida amiga Andrea Cortina, que nos fue arrebatada hace unos años. Es algo que no nos merecemos, y no debemos dejar que siga pasando”.

Una de las pioneras en el boxeo de los guantes rosa fue Mariana “Barby” Juárez, “Las mujeres lo dan todo, dentro y fuera del ring. Solo queremos avanzar y crecer juntos en un mundo mejor”.

“Agradezco a todos los que me apoyaron para construir esta plataforma. Lo que hacemos no es solo por nosotros, sino por los futuros boxeadores. Se merecen un deporte mejor”, destacó la pugilista Zulina ‘La Loba’ Muñoz, quien el próximo 3 de abril enfrentará a Yamileth Mercado.

Finalmente Lulú Juárez, una de las nuevas caras del boxeo femenil, pide a las mujeres no dejar de perseguir sus sueños, “Ha sido un orgullo para mí compartir ruedo con grandes mujeres. Estoy muy orgulloso de lo que hacemos todos los días. Les pido a todos que nunca dejen de luchar por sus sueños y en lo que creen”.

