“El equipo no me ha presionado”: ‘Checo’ Pérez

Ciudad de México,— El piloto mexicano Sergio Pérez impresionó con el segundo lugar en la parrilla en solo su segunda carrera con Red Bull. Pero los errores con el equipo le impidieron una mejor posición. Las dos últimas carreras en Portugal y España lo han visto comprometido al quedar rezagado en media tabla.

La carrera en Barcelona, ​​el mexicano no pudo influir en la pelea en el frente. Lo que le permitió al británico Lewis Hamilton la oportunidad de atacar a Max Verstappen en una estrategia alternativa. Pero Pérez dice que no se siente bajo ningún escrutinio.

“Toda la presión viene de mí mismo”, dijo Pérez. “Realmente quiero entregar el máximo potencial del automóvil, donde está operando el equipo. El equipo no me ha presionado, sé qué trabajo tengo que hacer para que no me digan qué hacer”.

“La responsabilidad es conmigo mismo, es entregar al máximo. No es principalmente para ayudar a Max, es para entregar, estar en la pelea donde el auto debe estar. Es tan simple como eso. Tengo que estar donde el coche merece estar y no pude hacerlo el fin de semana pasado ”.

Pérez marcha sexto con 32 puntos en el campeonato

“En estos días, el tiempo de la pista es muy limitado. Cuando comienzas el fin de semana entras en la práctica y tienes que estar realmente en ello. No tienes mucho tiempo ni siquiera para hacer un cambio de configuración o un compromiso de configuración. queda bastante ciego en la carrera del domingo”.

“Es lo que es, es lo mismo para todos al final del día, solo hace que sea más difícil para los pilotos que han cambiado de equipo, teniendo esa cantidad limitada de tiempo en la pista. Así que para mí no tiene mucho sentido perseguir otra dirección porque Max ha demostrado que su dirección funciona bien “, destaco ‘Checo’.

Pérez ve el Gran Premio de Mónaco como fundamental para su temporada, si puede sentirse cómodo con el RB16B en una pista tan desafiante.

“Necesitas esa confianza con tu coche en Mónaco. Entonces, si puedo construir eso durante todo el fin de semana, será muy bueno para el resto de la temporada. Si puede obtener esa confianza en Mónaco, puede obtenerla en cualquier otro lugar. Así que es un fin de semana muy importante para mí en ese sentido para poder construir y ganar esa confianza con el auto, que no tengo ahora mismo, y espero que podamos hacer un muy buen fin de semana aquí ”. sentenció el mexicano.

