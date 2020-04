El mexicano Isaac Alarcón se une a los Dallas Cowboys

Ciudad de México,— El tacle ofensivo Isaac Alarcón, ex campeón universitario, se unirá al equipo de prácticas de los Dallas Cowboys para la temporada 2020 de la NFL.

Alarcón representó a México en el Campeonato Mundial Sub-19 en 2016, frente a los equipos de Estados Unidos, Canadá y Japón.

Mexicano 🇲🇽 tackle ofensivo Isaac Alarcón se une a la familia Vaquera #DallasCowboys ¡Bienvenido! 🙌 #NFLMX pic.twitter.com/6fMrUV0bEW — Somos Cowboys (@SomosCowboys) April 27, 2020

El mexicano jugó con Borregos ITESM Monterrey, donde vio acción como tacle derecho e izquierdo, con quienes ganó el campeonato nacional de 2019 y fue seleccionado para el equipo de estrellas de Conadeip, jugó el XLVI Tazón Azteca en noviembre pasado.

Además de Alarcón, David Bada, ex ala defensiva de los Unicornios Schwabisch Hall de la Liga Alemana de Futbol, ​​se unirá a los Washington Redskins. El australiano Matt Leo, quien jugó futbol para los ciclones del estado de Iowa, va con el equipo de prácticas de los Philadelphia Eagles, y el ex corredor austriaco Sandro Platzgummer, probara suerte con los New York Giants.

¡Un mexicano a la NFL! 🇲🇽

Isaac Alarcón, liniero ofensivo de los @BorregosMTY, jugará para los @DallasCowboys después de haber mostrado un gran desempeño en el International Pathway Program. ¡Felicidades Isaac, a poner el nombre de México en alto! 🏈 #NFLMX pic.twitter.com/EeqiKwwvMa — NFL México (@nflmx) April 27, 2020

Los cuatro equipos de la NFC Este, tendrán a estos jugadores extranjeros en su lista, hasta el final del campo de entrenamiento.

La NFC Este fue elegida para recibir a estos jugadores en un sorteo aleatorio.

Después de que la NFL realizó en Alemania el Combine Internacional, los jugadores recibieron entrenamiento y desarrollo adicionales, junto con otros elementos de la NFL y aspirantes del Draft.

El Programa Internacional de Jugadores se instituyó en 2017, y tiene como objetivo proporcionar a los atletas internacionales la oportunidad de competir a nivel de la NFL, mejorar sus habilidades y, en última instancia, ganarse un lugar en la alineación.

Tres jugadores que participaron en el programa en 2019, Jakob Johnson (New England Patriots), Durval Queiroz Neto (Miami Dolphins) y Christian Wade (Buffalo Bills), regresarán a sus equipos de la AFC Este para la próxima temporada.

Los nuevos jugadores, además del mexicano Alarcón, que participan en el Programa Internacional de Jugadores 2020 son:

DAVID BADA, (Alemania) –Washington Redskins

Compitió en la primera división de la Liga Alemana de Futbol por los Unicornios Schwabisch Hall. Anteriormente había jugado para los Duques de Ingolstadt, donde se desarrolló como corredor de pases.

MATT LEO, (Australia) – Philadelphia Eagles

Jugó rugby mientras crecía en Australia. Obtuvo una beca para el Arizona Western College, luego fue transferido al estado de Iowa. Vistiendo la camiseta roja, terminó su elegibilidad jugando durante dos años como extremo defensivo y jugador de equipos especiales. En 2019, Leo jugó los 13 partidos, registrando 14 tacleadas, 5.5 tacleadas por pérdida y una captura. Fue parte del Primer Equipo de la Conferencia All-Big 12 en 2019.

SANDRO PLATZGUMMER (Austria) – New York Giants

Participó en ligas juveniles de futbol mientras crecía en Austria. Representó a Austria en su equipo U19 y compitió en el equipo senior en el Campeonato de Europa de 2018. En 2019, Platzgummer jugó como corredor para los Swarco Raiders de la Liga de Futbol Austriaco, con cerca de mil yardas y 15 touchdowns.

