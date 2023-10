El Rugby Femenil de la UNAM destaca en el Mundial en Francia

Ciudad de México.— Cuauhtémoc Blanco no pudo evitar el llanto en su discurso de ingreso al Salón de la Fama. No olvida a todos los que creyeron en él, en especial a Ángel Coca González: “Por él estoy en el futbol”

Te puede interesar “Gracias a Dios que me dio la guía, el camino, lo más importante es la familia”

Blanco dedicó su ingreso al recinto de los inmortales a todos los que hicieron posible sus 24 años de carrera en las canchas; a mi familia, compañeros, directivos y afición. Gracias a los equipos que confiaron en mí para defender sus colores, en especial a la Selección Mexicana, mi máximo orgullo.

“Quiero agradecer a una persona que fue muy importante para mi, el Ángel González, el “Coca”, pido un aplauso, el fue la persona que realmente me descubrió, yo no tenia para los camiones y me dijo, vente a entrenar hijo, yo te ayudo, por el estoy en el futbol”