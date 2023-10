Ciudad de México.— El técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe al Salón de la Fama del futbol en Pachuca por su inobjetable su aportación al futbol mexicano.

En su discurso, La Volpe recordó su llegada a México y su primera etapa como jugador en nuestro país. Además el argentino mandó un mensaje emotivo al futbol mexicano, donde reconoció a la familia como el eje principal del éxito.

“Gracias a Dios que me dio la guía, el camino, lo más importante es la familia, que necesitas en apoyos, y ahí están, te acompañan, agradezco a México que me dio ola profesión de técnico, agradezco a México que me da que mis hijas se casen, que tengan nietos mexicanos, y todo me lo dio México ”