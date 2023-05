El Tri envió su lista preliminar para la Nations League sin Chicharito, Pocho y Chucky

Ciudad de México.— De acuerdo con el Reglamento de Nations League de la Concacaf, la Selección de México dio a conocer la convocatoria preliminar de jugadores para disputar el Final Four de la competencia que se celebrará del 15 al 18 de junio.

Lista Preliminar Nations League

# Nombre Club Posición 1 Carlos Acevedo López Santos Portero 2 Miguel Jiménez Ponce Guadalajara Portero 3 Luis Ángel Malagón Veláquez América Portero 4 Francisco Guillermo Ochoa Magaña Salernitana Portero 5 José Antonio Rodríguez Romero Tijuana Portero 6 Kevin Nahin Álvarez Campos Pachuca Defensa 7 Jesús Alberto Angulo Uriarte Tigres Defensa 8 Néstor Alejandro Araujo Razo América Defensa 9 Julián Araujo Barcelona Defensa 10 Gerardo Daniel Arteaga Zamora KRC Genk Defensa 11 Israel Reyes Romero América Defensa 12 Jesús Gilberto Orozco Chiquete Guadalajara Defensa 13 Víctor Andrés Guzmán Olmedo Monterrey Defensa 14 Omar Antonio Campos Chagoya Santos Defensa 15 Cesar Jasib Montes Castro RCD ESPANYOL Defensa 16 Luis Francisco Romo Barrón Monterrey Defensa 17 Jorge Eduardo Sánchez Ramos AFC Ajax Defensa 18 Gilberto Sepúlveda López Guadalajara Defensa 19 Johan Felipe Vázquez Ibarra US Cremonese Defensa 20 Roberto Carlos Alvarado Hernández Guadalajara Medio 21 Edson Omar Álvarez Velázquez AFC Ajax Medio 22 Fernando Beltrán Cruz Guadalajara Medio 23 Alan Jhosué Cervantes Martin del Campo Santos Medio 24 Luis Gerardo Chávez Magallón Pachuca Medio 25 Francisco Sebastián Córdova Reyes Tigres Medio 26 Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos Monterrey Medio 27 Erick Gabriel Gutiérrez Galaviz PSV Eindhoven Medio 28 Aldo Paúl Rocha González Atlas Medio 29 Diego Lainez Leyva Tigres Medio 30 Orbelín Pineda Alvarado AEK Athens Medio 31 Carlos Alberto Rodríguez Gómez Cruz Azul Medio 32 Carlos Uriel Antuna Romero Cruz Azul Delantero 33 Jesús Manuel Corona Ruiz Sevilla FC Delantero 34 Roberto Carlos de la Rosa González Pachuca Delantero 35 Santiago Tomás Gimenez Feyenoord Delantero 36 Raúl Alonso Jiménez Rodríguez Wolverhampton Delantero 37 Jonathan Ozziel Herrera Morales Atlas Delantero 38 Henry Josué Martin Mex América Delantero 39 Erick Daniel Sánchez Ocegueda Pachuca Delantero 40 Ernesto Alexis Vega Rojas Guadalajara Delantero

CALENDARIO PARA LAS FINALES DE LA LIGA DE NACIONES CONCACAF 2022/23

Jueves, 15 de junio de 2023 – Semifinales

SF1: (7:00 pm ET) Panamá vs Canadá

SF2: (10:00 pm ET) Estados Unidos vs México

Domingo, 18 de junio de 2023 – Partido por el tercer lugar y final

3rd: (6:00 pm ET) Perdedor SF1 v Perdedor SF2

F: (8:30 pm ET) Ganador SF1 v Ganador SF2

