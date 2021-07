Este jueves todos a desvelarse, México vs. Francia a las tres de la mañana

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Tras ser presentado como nuevo futbolista del Real Madrid, David Alaba ofreció su primera comparecencia ante los medios de comunicación. El jugador austriaco reconoce que es un sueño que se cumple.



“Es el mayor club del mundo y me llena de orgullo estar aquí. Por lo tanto lo único que puedo decir es que estoy deseando ponerme la camiseta y marcar goles para el Real Madrid”.

“En primer lugar yo me decidí personalmente por dar este paso en mi carrera, para crecer como jugador, pero también como persona. Por supuesto recibí varias ofertas, pero para mí no había otra opción que el Real Madrid. Esto es ver un sueño cumplido, es el mejor club del mundo y es el mayor club del mundo y es el reto que yo estaba buscando”.

En cuanto al dorsal “4” que por años porto el capitán Sergio Ramos, Alaba reconoció que no había otro disponible.





“Hablé con el club sobre esto. Ellos me ofrecieron este número porque no había ninguno disponible y por supuesto sé lo que significa para el club. Por supuesto para mí es un honor llevarlo y es algo que me motiva mucho. Representa fortaleza, liderazgo y quiero darlo todo defendiendo este número”.

Sobre la presencia del italiano Carlo Ancelotti en el banquillo, el austriaco Ya lo conoce perfectamente durante su estadía en Münich



“Me apenó que Zidane abandonase el club, pero me he alegrado mucho de que Ancelotti sea el siguiente. Lo conozco de Múnich. Hace unos minutos lo he vuelto a ver y para mí es un placer volver a trabajar con él. Solo hemos podido hablar un par de minutos y hemos hablado poco de fútbol”.

Alaba estuvo acompañado por Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club.



Foto cortesía Real Madrid

