Termina el ciclo de Gerardo Martino al frente del Tri

Doha.— La comentarista deportiva Vanessa Huppenkothen llora desconsolada por la eliminación de la Selección Mexicana. ¡Si nos dolió! dice la periodista luego de que la Selección Mexicana quedara fuera del Mundial.

“Estoy bien triste. Neta, sí me dolió un chorro. Ya sé que sueno muy ridícula y ¿Cómo lloras por una selección?, pero sí me dolió, esta vez sí me dolió mucho.

Amo el futbol ,amo la selección, amo mi país, amo verlo jugar, somos una afición súper chingona […] pero hoy si me mató la selección”..