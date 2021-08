El viacrucis de Alexa Moreno para llegar a Tokio; pagó para su preparación

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Chiapas vio nacer a la medallista mexicana Aremi Fuentes. En ese estado comenzaron los sueños, pero a pesar de que al sur del país se dibujaron los triunfos, en el norte se fueron consolidando. En esta épocas todos se suben a la cosecha de medallas, Chiapas no puede, ni debe colgarse una medalla que no le corresponde. Los méritos son de Baja California, estado que la adopto y la apoyo en sus sueños.

Y aunque la medallista mexicana no guarda ningún rencor, reconoce que en su momento en su estado natal le dieron la espalda. Le negaron ese apoyo que encontró a la otra orilla del país.

“En su momento me dieron la espalda, pero gracias al estado de Baja California que creyó en mi, a pesar de que tenia malas rachas, que todo deportista las tiene, creyeron en mi y me dio la oportunidad de representar a mi país en Juegos Olímpicos “.

Hace 21 años se hizo historia en el deporte nacional, por primera vez una mujer se colgaba el oro olímpico en una justa veraniega. Aremi Fuentes tenia 8 años recién cumplidos, vio por televisión la medalla que recibía Soraya Jiménez, y ese recuerdo le basto para aferrarse a un sueño hecho realidad, 21 años después.

La pesista mexicana Aremi Fuentes, medallista de bronce en la disciplina de halterofilia en la categoria de -76 Kg, acepta que el metal tiene dedicatoria.

A pesar de que ya son cuatro medallas en la halterofilia para México, Aremi Fuentes sólo recordaba una celebración, un pódium olímpico. Ya que por diferentes circunstancias, ni Aguirre, ni Acosta tuvieron la oportunidad de ver la bandera tricolor ondear, por lo que para Fuentes no solamente la medalla, subir al pódium era una asignatura pendiente

“Para mi esta medalla rompe paradigmas, hace 20 años que una deportista no se subía al pódium, lamentablemente Luz y Damaris no pudieron vivir su momento, yo lo estoy viviendo por ellas. Es una sensación que no la puedo describir, la recuerdo y todavía me dan ganas de llorar,” agregó al mexicana.