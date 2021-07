“Estoy devastada”, acepta clavadista mexicana tras recibir calificación de cero

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La clavadista mexicana Arantxa Chávez aceptó estar “devastada” después de quedar en el último lugar de la prueba clasificatoria en trampolín 3 metros individual para damas.

Y es que Arantxa tuvo un problema en uno de los clavados ya que se descontroló y no lo pudo ejecutar; los jueces la calificaron con cero.

Dicho error le costó quedar fuera de la lucha por las medallas a pesar de que, aseguró, estaba lista para disputar una final.

“Me siento muy mal, muy triste. Hubiera querido que este día hubiera sido diferente. Tuve que terminar la competencia, era lo que tenía que hacer”, dijo la clavadista.

“Solo me queda agradecer a la gente que me apoyo, entrene mucho, pero las circunstancias no se dieron. Estoy devastada”, comentó en entrevista con Excélsior.

De hecho, al finalizar la competencia, se captó a Aranxa con lágrimas y siendo consolada por su entrenador tras el difícil momento.

“Estaba tranquila, pero caí mal a la tabla y ya no pude hacer el clavado. En los otros dos estaba muy nerviosa porque mis aspiraciones ya habían terminado”.

“Me costó mucho trabajo, pero fue un año muy difícil y no había tenido competencias porque desde el 2018 fue la última”, sentenció la clavadista.

