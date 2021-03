Explota Ronald Koeman tras cuestionamientos sobre su futuro

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico de Pumas, Andrés Lillini, aseguró que fue justa la victoria que consiguió el equipo tras imponerse 1-0 a Santos.

El estratega evitó hablar del controvertido penal que le marcaron a favor a los felinos, una falta que a la postre le dio la victoria al cuadro capitalino.

“Te soy bien sincero, cuando la vino a revisar, le pregunté al cuarto árbitro qué era. No la vi, vi la repetición”, dijo Lillini en conferencia de prensa.

“Estuvimos en el vestidor y no la pude ver. No sé si fue mano o no. Lo que sé es que fue gol y es lo importante para nosotros”, dijo el técnico de Pumas.

Lillini comentó que los tres puntos son un tanque de oxígeno para el equipo que tenía una racha de seis partidos sin ganar.

“Vivimos dos semanas de presión porque esto es de resultados y el equipo respondió. Sepultó las conjeturas de actitud y esas cosas”.

“Me voy feliz porque me gusta ganar, porque los jugadores se lo merecen”, agregó Lillini quien recordó que tienen poco tiempo de festejar porque el domingo próximo chocarán con La Máquina de Cruz Azul.

“Este es un pasito para adelante de los cinco que dimos para atrás y Cruz Azul es un rival para el que tenemos que estar en nuestras máximas capacidades, sino la vamos a pasar mal. Sería un gran error usar lo del torneo pasado hoy”.

“Vamos a enfrentar, desde mi punto personal, al mejor plantel del futbol mexicano. Lo que pasó, pasó y sirve para contárselo a los nietos”, concluyó.

