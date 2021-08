Fallece Gerd Müller, leyenda del Bayern Munich

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- Real Madrid se adueñó del liderato de LaLiga, después de imponerse 4-1 al Alavés, en duelo que se disputó en el estadio Mendozorroza.

Dos goles de Karim Benzema, además de los tantos de Nacho Fernández y Vinicius Júnior, le dieron la victoria al equipo blanco. Por los locales, descontó por la vía penal Joselú.

Real Madrid sumó tres puntos al igual que Valencia, pero la mejor diferencia de goles le permite estar al frente de la clasificación.

En más resultados:

Una solitaria anotación de Carlos Soler desde los once pasos, le permitió al Valencia imponerse 1-0 al Getafe.

Betis rescató un empate 1-1 de visitra ante el Mallorca. El mexicano Andrés Guardado ingresó al minuto 82, mientras que Diego Lainez no jugó debido a que está lesionado.

Además, Cádiz igualó a uno con el Levante y el Osasuna empató a cero con el Espanyol de Barcelona.

La actividad de LaLiga continúa este domingo con los siguientes partidos:

Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid

Barcelona vs. Real Sociedad

Sevilla vs. Rayo Vallecano

Mientras que el lunes:

Villarreal vs. Granada

Elche vs. Athletic

ARH