Andrés Guardado al Betis: “soy uno de ustedes”

Ciudad de México.- El Super Bowl, el evento más esperado del año en el fútbol americano, está programado para el domingo 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Este año, la estrella country Reba McEntire tendrá el honor de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, ‘The Star-Spangled Banner’.

Reba McEntire, reconocida por su extensa carrera en la música country y su inclusión en el Salón de la Fama de la Música Country en 2011, promete una interpretación memorable .

Y el versátil Post Malone interpretará ‘America the Beautiful’, añadiendo su toque único a la celebración previa al juego. Conocido por sus múltiples éxitos y nominaciones al Grammy, Post Malone es una figura destacada en la escena musical actual.

Además Daniel Durant, actor de la película galardonada ‘CODA’, interpretará el himno nacional en lenguaje de señas, mientras que Angela Piñero y Shaheem Sanchez se encargarán de las interpretaciones en lenguaje de señas de ‘America the Beautiful’ y ‘Lift Every Voice and Sing’. ‘, respectivamente​ ​.

Usher en el espectáculos del Medio Tiempo del Super Bowl

El Super Bowl este 2024 también será testigo de un espectáculo de medio tiempo encabezado por el ícono del R&B, Usher.

Celebrando 30 años desde su debut, Usher es famoso por éxitos como ‘Yeah!’ y ‘Burn’, y su actuación promete ser un punto entretenido del evento.

Según los informes, su espectáculo podría incluir apariciones de otras estrellas como LeBron James, el artista de K-pop Jungkook y el rapero colombiano J Balvin .

En cuanto a los equipos que competirán por el campeonato de la NFL, esa información aún está por definirse, ya que los playoffs de la NFL están en curso.

El Allegiant Stadium promete ser el centro de atención del mundo deportivo y del espectáculo, combinando la emoción del fútbol americano con actuaciones musicales de renombre.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube