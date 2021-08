Brasil logra el bicampeonato olímpico en futbol

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— A pesar de que en esta edición de los Juegos Olímpicos cayó la medalla más rápida en la historia de la delegación mexicana, lamentablemente no se ha podido superar el metal de bronce, en el mejor de los casos.



El bronce, que recompensa al tercer lugar de la competencia, ha sido el más entregado para México en la historia de la justa deportiva.

Con las cuatro obtenidas en esta edición, Mexico ya suma 36 bronces, por 24 platas y 13 de oro, para un total de 73 metales.



El bronce ha sido el más entregado en la historia, pero no el más anhelado, ni reconocido.



En Paris 1900, en Roma 1960, Tokio 1964 y Atlanta 1996 fue la presea más deseada, porque en todos los casos fue la única.



Y aunque hay de bronces a bronces, algunos en esta justa si tiene ese sabor amargo, queda esa impresión de que se pudo haber hecho más. En otros casos, un cuarto lugar, que fue el sitio que más sobresalió para los nacionales, sabe a reconocimiento.



A pese de que son cuatro metales en estos juegos, a falta de dos días de competencia, la sensación es que México se quedó lejos de las expectativas.

Ha sido la cosecha más pobre en cuanto a número y color del metal desde 1996. A pesar de que en Atenas 2004 también se conquistaron cuatro medallas, tres fueron de Plata y sólo un bronce.



En el periodo entre Beijing 2008 y Londres 2012 se conquistaron 6 Bronces, a cambio de tres oros.



Hace cinco años en Río 2016 también hubo bronces, 2 terceros lugares pero 3 platas.



A reserva de lo que suceda en los últimos días días de competencia, parece que se cumplirá otro ciclo sin escuchar las notas del himno nacional. Nueve años para ser exactos.



Desde el Oro que entregó el fútbol en Londres, no se ve ondear la bandera tricolor en todo lo alto, ni escuchar las notas del himno nacional mexicano. Y mucho me temo que en las próximas horas, no se escuchara.



