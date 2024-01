Messi fue “The Best” durante el 2023 sobre Haaland y Mbappé

Londres.—Lionel Messi del Inter Miami obtuvo el premio The Best de la FIFA sobre Erling Haaland, del Manchester City, y Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain.

Así, el argentino se convirtió en el máximo ganador del premio con tres, superando los dos de Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski.

Messi y Haaland quedaron igualados con 48 puntos y para el desempate se empleó el voto de los capitanes, según el reglamento de los premios.

Lionel Messi obtuvo 13 votos de los capitanes contra los 11 de Haaland. Kylian Mbappé quedó tercero tras recibir 35 puntos.

En el año futbolistico el argentino debutó ganando la Leagues Cup con el Inter Miami. Además de llevar al equipo de la Florida a la final de la US Cup.

Por su parte, Halland ganó la Premier League, la Champions League, el Mundial de Clubes, la FA Cup y la Supercopa de Europa.

En el futbol femenil, Aitana Bonmati, del FC Barcelona y seleccionada española se quedó con el premio a la mejor jugadora del año.

No voy a superar que Messi haya ganado el ‘The Best’ gracias a los votos de los capitanes, entre ellos Modric y Fede Valverde que han desempatado el resultado para darle el premio. Jajaja pic.twitter.com/GNZfqoCOPD — Llourinho (@Llourinho) January 15, 2024

El capitán de la selección argentina no acudió a la gala The Best realizada en el teatro Hammersmith Apollo en el oeste de Londres.

