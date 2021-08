Johan Vásquez, sin temor al éxito con el Genoa de Italia

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El defensa del Genoa , Johan Vásquez, rechazó que tenga temor de enfrentar un nuevo reto al frente del equipo italiano.

Vásquez indicó que llega motivado a esta nueva etapa de su carrera profesional, en la que confía en mostrar su capacidad futbolística.

“El hecho de que un central joven, de 22 años, llegue a la liga italiana es por algo, no creo que sea por suerte”.

“Me siento preparado, en todos los sentidos listo y estos retos me gustan. La verdad no soy una persona que se vaya a achicar, estos retos me gustan”, dijo.

Comentó que le motiva el hecho de que otros futbolistas mexicanos hayan dado resultados positivos no solo en Italia, también en otros países de Europa.

“Me tengo que poner la vara alta para dar mi plus y tener mucha humildad para escuchar a todos los que han ido a Italia”, agregó Vásquez.

👌🇮🇹 Prime prove di italiano! pic.twitter.com/ZOgqZTCNwp — Genoa CFC (@GenoaCFC) August 16, 2021

“Quiero hablar con los que han jugado en Italia. (Hirving) Lozano, (Carlos) Salcedo y (Héctor) Moreno; tener la humildad de escucharlos, de que me orienten”, externó en entrevista con TUDN.

Johan Vásquez agregó que no pierde la esperanza de estar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Este salto para mí es fundamental, ya no voy a ser como el típico chico de Pumas, creo que ya me van a ver diferente”.

“La jerarquía que a veces yo quería, poco a poco me la voy a ir ganando, y la confianza que yo sé que lo voy a tener de la selección, de toda la Federación, la voy a tener. Ahora está en mí hacer bien las cosas en la cancha, pues la oportunidad sé que la voy a tener”, sentenció.