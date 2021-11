Jonathan dos Santos queda fuera del Galaxy de Los Ángeles

Ciudad de México.— Cada vez falta menos para conocer al Campeón del Torneo Grita México A21 en la LIGA Expansión MX. Este martes arranca la Ida de los Cuartos de Final del torneo y lo harán con dos encuentros.

Te puede interesar Rayados evita al Chelsea en el Mundial de Clubes

Para comenzar esta ronda, la Jaiba Brava del Tampico Madero recibirá al Atlético Morelia en el Estadio Tamaulipas, mientras que los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, uno de los equipos revelación, se enfrentarán al Celaya.

El miércoles, en la cancha del Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez, los Alteños, el vigente campeón, se enfrentará ante Dorados, el líder general y mejor ofensiva del torneo, en un duelo del que se espera capacidad ofensiva por parte de ambos.

En tanto, este jueves en Mérida, Venados se enfrentará contra el Atlante, en los primeros 90 minutos de una llave para cerrar la Ida de los Cuartos de Final de la Liga Expansión MX.

Esta es tu #AgendaFutbolística con los enfrentamientos que podrás disfrutar desde el martes en los #CuartosDeFinal IDA del #GritaMéxicoA21



¡Regístrate ahora en https://t.co/NDBTt6IMx6 y recibe $400 🤑 para meterle a la #LigaBBVAExpansiónMX! 📲 https://t.co/tF8I2zEEoK pic.twitter.com/F2ReAMYBt6 — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) November 29, 2021

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LIGA EXPANSIÓN MX





Ida

Martes 30 de Noviembre

TM Futbol vs Morelia | 19:00



Leones vs Celaya | 21:05



Miércoles 1 de Diciembre

Tepatitlán FC vs Dorados | 19:00





Jueves 2 de Diciembre

Venados vs Atlante | 19:00





Vuelta de la Liga Expansión MX

Sábado 4 de Diciembre

Atlético Morelia vs Tampico | 17:00



Dorados vs Tepatitlán | 19:05





Domingo 5 de Diciembre

Atlante vs Venados | 12:00



Celaya vs Leones Negros | 17:00

Foto cortesía de la Liga Expansión MX

Sigue nuestras redes sociales