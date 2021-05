“Juninho” queda fuera de Tigres; quería ser el sustituto de “Tuca”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Anselmo Vendrechowski “Juninho” anunció que dejará a Tigres tras ocho años en la institución.

Desde antes de que Ricardo Ferretti dejara al equipo, “Juninho” le informó al “Tuca” su deseo de salir de la institución.

“No me quedo en el club. Hablé con el ‘Tuca’ sobre mis aspiraciones de seguir un propio camino”.

De hecho, el futbolista indicó que se reunió con altos directivos de Tigres para pedirle que le dieran la oportunidad de ser el técnico de los felinos.

“También hable con Mauricio -Doehner (de Cemex) y le dije que si no era considerado para ser entrenador del primer equipo, mejor daba un paso al costado y así lo hice, ellos tienen otros proyectos”, agregó.

“Creo que tengo los méritos y conozco a este equipo mejor que nadie, pero no, no se dio y no pasa nada, me voy tranquilo y satisfecho por los años que estuve aquí y ahora hay que buscar los proyectos que uno quiere implementar”.

El ex capitán de @TigresOficial, Juninho, confirma su salida del club. pic.twitter.com/4T0AgOic60 — Pasión Futbolera (@pasionfutbolera) May 10, 2021

Tigres hizo oficial este día la salida de Ricardo Ferretti quien dirigió al equipo durante 11 años y con él se podrían ir más jugadores como el defensa Carlos Salcedo.

