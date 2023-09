La ‘casita’ de Messi

Santa Fe.— Este aficionado del Colón que le dio el biberón a su hijo durante un partido vs. Barracas Central, está nominado al Premio The Best de la FIFA a la Mejor Afición.

Toto Iñiguez, fanático del Club Atlético Colon está nominado al The FIFA Fan Award 2023

Un hincha de Colón, que le dio el biberón a su bebé en brazos durante un partido vs. Barracas Central, está nominado al premio Mejor Afición. Compite contra Fran Hurndall de Inglaterra y Miguel Ángel, fanático de Millonarios de Colombia.

Foto cortesía

