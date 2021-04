La Copa Oro 2021 empezará con la fase Preliminar en Florida

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Concacaf ha anunciado que el Inter Miami CF Stadium en el sur de la Florida, será la sede de la Ronda Preliminar de la Copa Oro 2021.

Esto marcará el inicio oficial de la Copa Oro, que incluirá las Finales de la Liga de Naciones Concacaf en junio.

Para el 2021, la principal competencia de Concacaf incluirá por primera vez la preliminar previo a la Fase de Grupos del torneo, que integran 16 equipos.

Las 12 naciones que participarán en los Prelimares se clasificaron a través de sus actuaciones en la Liga de Naciones Concacaf y competirán por los últimos tres lugares en la Fase de Grupos de la Copa Oro

las 12 naciones jugarán del 2 al 6 de julio, en el Inter Miami CF Stadium, un estadio de fútbol inaugurado el año pasado.

Primera Ronda – 2 y 3 de julio



Haití vs San Vicente y las Granadinas

Guatemala vs Guyana

Trinidad y Tobago vs Monserrat

Cuba vs Guyana Francesa

Guadalupe vs Bahamas

Bermudas vs Barbados

Los seis ganadores de la primera ronda preliminar clasificarán a la segunda ronda y jugarán de la siguiente manera:

Segunda Ronda – 6 de julio



#7: Ganador Emparejamiento #1 vs Ganador Emparejamiento #6

#8: Ganador Emparejamiento #2 vs Ganador Emparejamiento #5

#9: Ganador Emparejamiento #3 vs Ganador Emparejamiento #4

El ganador de cada uno de los tres emparejamientos de la segunda ronda avanzará a la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 de Concacaf, para el cual fueron sorteados en los Grupos A, B y C, de la siguiente forma:

A: México, El Salvador, Curazao y Ganador Ronda Preliminar #9

B: Estados Unidos, Canadá, Martinica y Ganador Ronda Preliminar #7

C: Costa Rica, Jamaica, Surinam y Ganador Ronda Preliminar #8

D: Honduras, Panamá, Granada y Catar

Foto Cortesía Inter de Miami

