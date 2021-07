La marcha de 50 km se despide de Juegos Olímpicos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Los Juegos Olímpicos Tokio será la última vez que la marcha 50 kilómetros vea la luz dentro del calendario de la magna justa. Sale del programa después de 89 años de historia al ser incluida para la edición de Los Ángeles 1932.

El andarín Isaac Antonio Palma Olivares, aseguró tener sentimientos encontrados al saber que esta prueba quedó fuera de los planes de París 2024.

El originario de Michoacán incursionó en esta prueba para este ciclo olímpico, luego de una amplia trayectoria en 20 kilómetros, categoría en la que participó en Londres 2012.

Palma Olivares se sabe “relativamente nuevo” en esta modalidad, aseguró, tiene las bases para despedirse de ella en el plano olímpico de la mejor manera.



Es importante recordar a los mejores exponentes nacionales que se han consagrado como Raúl González, Carlos Mercenario y Joel Hernández.

“Estoy honrado, pero a la vez un poco triste porque es una prueba legendaria en la marcha y en el deporte mexicano, la cual ha dado importantes medallas, ya no se va a volver a caminar como prueba oficial, ahora será de 35 kilómetros, pero me siento muy feliz por ser partícipe de esta última edición de la prueba, eso también me motiva a hacer una participación trascendente en Tokio”, comentó.