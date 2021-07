La salud mental de los deportistas ya es un tema común

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El caso de la gimnasta estadounidense Simone Biles y su decisión de renunciar a continuar en la justa deportiva por salud mental, nos ha recordado que los deportistas no son máquinas, también son humanos que pueden y tienen derecho a equivocarse.

Los atletas jóvenes son cada vez mas niños, se les roba su infancia y cargan una presión que no merecen, ya en esta justa fueron medallistas unos niños de 13 años. Las autoridades en el deporte mundial siguen explotando a los atletas, robándoles su proceso natural de vida.

Lo de Simone Biles no es un tema aislado en el deporte mundial, argumentando un trastorno psicológico, la multimedallista abandono la justa deportiva.

La gimnasta estadounidense decidió no participar en el all arround para enfocarse en conservar su salud mental. Su presencia en el resto de pruebas de los Juegos Olímpicos aún está en duda.

No defenderá su medalla de oro en las finales del AA para concentrarse en su salud mental y psicológica. Simone continuará siendo evaluada diariamente para determinar si participará o no en las finales por aparatos.

El caso de Biles no es único, otra de las mujeres que estaba llamada a ser de las grandes protagonistas en esta justa deportiva y que cayo en la primera ronda, es la tenista japonesa Naomi Osaka. Hace algunos meses abandono un Grand Slam esta temporada argumentando salud mental, el día de ayer cayo derrotada en primera ronda, pueden ser las secuelas de un cansancio mental.

Para Osaka no era fácil ser la abanderada de su país, cargar la presión de la nación local, la tenista ya esta fuera del torneo y lejos de medallas.

La retirada de Simone Biles de la competición por equipos, se extiende a su participación en el ejercicio completo. La estadounidense ha sido felicitada por la valentía de su decisión en la que prioriza su salud mental.

La gimnasta norteamericana se mantendrá bajo evaluación para determinar si participará en las finales por aparato de la semana entrante.

Estrellas de pasados olímpicos como la gimnasta Nadia Comaneci habló de la presión de ser un atleta élite y respaldó a Simone Biles, retirada de Tokio 2020

La cinco veces medallista de oro olímpica, Nadia Comaneci, habló sobre la decisión de Biles de no participar en algunas competencias en Tokio 2020: “Cuantas más medallas tienes cuando vuelves, más pesada es la mochila”.

La Doctora Margarita Cerviño, psicóloga deportiva del Comité Olímpico Mexicano, expuso para la cadena CNN que una presión mental puede derivar en una lesión física.

“Son reacciones que buscan no quebrar a la persona, ella necesitaba descargar una presión adicional. Le estaban rompiendo el disfrute del deporte, los atletas ya están perdiendo la ilusión, el sueños muchos deportistas se esta convirtiendo en una presión. Simone llego al punto donde no puede cargar con la presión de todo el equipo. No puedo más, necesito detenerme”