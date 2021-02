Las Águilas del América vuelan al liderato general

Ciudad de México.- El jugador de los Esmeraldas de León, Emmanuel Gigliotti, reveló que jugó con Covid-19 el partido de la final del torneo pasado ante Pumas.

Gigliotti fue clave al conseguir goles durante la serie que se disputó el pasado mes de diciembre y que le dio a Ignacio Ambriz su primer título como entrenador.

Gigliotti aseguró que antes, durante y después de la serie final no supo que estaba contagiado por el coronavirus.

“En junio me vengo para acá (León), para el equipo que mejor juega en México, pero le faltaba esa gota de suerte, había perdido una Final. Tuve la suerte de llegar y cooperar en la Final con dos goles para salir campeón”, dijo.

“Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían Argentina y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho”, indicó en el programa Líbero.

Gigliotti consiguió dos anotaciones en la final ante Pumas, uno en el partido de ida y otro en el choque definitivo.

Días después del campeonato, varios integrantes del plantel tuvieron Covid, entre ellos el técnico Ignacio Ambriz quien tuvo que ser hospitalizado.

