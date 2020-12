Lista la reanudación de la Liga de campeones de la Concacaf

Ciudad de México,— Concacaf anunció este día los oficiales y árbitros asistentes que han sido seleccionados para las Rondas Finales de la Liga de Campeones Concacaf 2020.



Los últimos siete partidos del torneo se jugarán del 15 al 22 de diciembre en el Exploria Stadium de Orlando.

Los 18 Oficiales de Partido seleccionados han estado activos en la Liga de campeones de la Concacaf 2020 y en sus competencias nacionales.



Cada oficial se ha adherido estrictamente al Programa de Ciencias del Deporte de Concacaf, que garantiza que todos los árbitros mantengan una condición física de élite durante todo el año y hayan exhibido excelentes actuaciones en el campo.



Además, todos los Oficiales de los Partidos han estado siguiendo un régimen de pruebas Covid-19 de alta frecuencia antes de llegar a Orlando, Florida.

El Comité de Árbitros de Concacaf aprobó la lista de participantes, quienes fueron revisados ​​y seleccionados por el Equipo Asesor Técnico de Árbitros de Concacaf, un grupo interregional de expertos en arbitraje.

Los nombramientos de los árbitros se anunciarán antes de cada partido.

Los cuartos de final, semifinales y final de la Liga de campeones se jugarán de la siguiente manera:

Martes, 15 de diciembre, 2020 – Cuartos de final

19:00 CD Olimpia (HON) vs Montreal Impact (CAN)

21:30 Tigres UANL (MEX) vs New York City FC (Estados Unidos)

Miércoles 16 de diciembre de 2020 – Cuartos de final

19:00 Atlanta United FC (Estados Unidos) vs Club América (MEX)

21:30 Los Ángeles FC (USA) vs Cruz Azul (MEX)

Sábado 19 de diciembre de 2020 – Semifinales

19:00 Montreal Impact (CAN) o CD Olimpia (HON) vs Tigres UANL (MEX) o New York City FC (USA)

21:30 Atlanta United FC (EE. UU.) O Club América (MEX) vs Los Ángeles FC (EE. UU.) O Cruz Azul (MEX)

Martes 22 de diciembre de 2020 – Final Liga de Campeones

21::00 Semifinal de Ganador No. 1 vs Semifinal de Ganador No. 2

Foto cortesía Concacaf

