Listo el calendario de la Copa América 2021

Ciudad de México,— Este lunes inicia la edición XXVIII del Abierto Mexicano con tres tenistas dentro del Top 10 de la ATP, así como de 10 de las 30 mejores raquetas del mundo.



El griego Stefanos Tsitsipas (No. 5), cabeza de serie del torneo, viene de disputar el torneo ATP 250 de Marsella. Fue derrotado porel francés Humbert en cuartos de final, impidiendo así que pudiera revalidar su título logrado en 2020.

El joven de 22 años y ganador de la Nitto Finals en 2019, debutará en México enfrentando al francés Benoit Paire (No. 29), quien antes de instalarse en el Puerto de Guerrero estuvo disputando los torneos de Buenos Aires y Córdoba.

Uno de los primeros en llegar fue el alemán Alexander Zverev (No.7), quien en su cuarta participación buscará hacerse con el Guaje de Plata.

Zverev no tendrá un enfrentamiento sencillo en primera ronda, el campeón de las Nitto Finals de 2018, se verá las caras con el español de 17 años, Carlos Alcaraz (No. 132), quien recibió por parte de la organización una de las tres wild cards para esta edición.

Esta será la primera vez que el joven español enfrentará a un tenista dentro del Top 10 en su carrera como profesional.

Por su parte el argentino Diego Schwartzman(No. 9), quien acude a Acapulco con el título de campeón de Buenos Aires conseguido recientemente, buscará emular a Sam Querrey como el único tenista ganador de Los Cabos y Acapulco.

En su cuarta participación en el torneo, el argentino buscará superar la segunda ronda y acceder por primera vez a la ronda de los ocho mejores del torneo.

Tras varios años en los que por diversas razones el canadiense Milos Raonic (No. 15) tuvo que causar baja del torneo, este 2021 será su estreno en Acapulco y lo hará frente al estadounidense Tommy Paul (No. 51), quien el año pasado alcanzó los cuartos de final en el torneo mexicano.

Por su parte, el búlgaro Grigor Dimitrov (No.17), es el único tenista en el cuadro principal que sabe lo que es tocar la gloria en Acapulco, luego de que en 2014 derrotó al sudafricano Kevin Anderson (No. 88) en la final.

Su enfrentamiento en primera ronda de esta 28 edición del torneo, será ante el francés Adrian Mannarino (No. 36). De superar este duelo se vería las cara en segunda ronda con el vencedor del enfrentamiento entre el español Feliciano López (No. 61) y el serbio Miomir Kecmanovic (No. 38).



Otros duelos destacados los protagonizarán el estadounidense Sebastián Korda (No. 92) y el croata Marin Cilic (No. 43) y el mexicano Gerardo López Villaseñor (No. 561) ante el alemán Dominik Koepfer (No.71).

Foto cortesía Abierto Mexicano de Tenis

