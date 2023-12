Los boletos para la México City Series 2024 ya están disponibles 

Ciudad de México.— Su misión es impulsar los derechos humanos de las personas jóvenes y migrantes en Costa Rica, así como identificar posibles alianzas y acciones para luchar contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.

Por tal motivo, la campeona mundial de boxeo, la costarricense Yokasta Valle, visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. La intención era llevar un mensaje de inclusión y respeto.

Valle nació en Nicaragua, pero sus padres migraron al país vecino buscando una mejor calidad de vida para ella y sus cuatro hermanas.

“Quiero contribuir a que el deporte en mi país sea un instrumento para que las personas puedan vivir mejor y más felices. El deporte ofrece muchas oportunidades para la igualdad, el desarrollo sostenible y los Derechos Humanos”, afirmó la boxeadora, actualmente campeona mundial en las 105 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Los títulos me satisfacen, pero lo que más me llena es poder dar un mensaje y ejemplo a niñas y mujeres de que podemos ser campeonas en cualquier área de nuestra vida. No hay nada que una mujer no pueda hacer,” asegura en una entrevista con Noticias ONU.