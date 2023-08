Los Broncos y el CMLL anuncian alianza

Ciudad de México.— Dos atletas auriazules se encuentran convocadas como preseleccionadas nacionales de cara a lo que será la participación del remo mexicano en los próximos Juegos Panamericanos 2023 que se celebrarán en Santiago, Chile, entre el 20 de octubre y 5 de noviembre del presente año.

Te puede interesar El Maratón de la Ciudad de México Telcel celebró 40 años de evolución e historia

Melissa Edith Márquez Juárez, exalumna de la FES Aragón e integrante de la Asociación de Remo de la UNAM, y Myrtha Guadalupe Constant Marín, alumna de la Facultad de Medicina y miembro también de la Asociación de Remo de esta casa de estudios.

Aunque todavía habrá una evaluación final entre el 20 y 22 de septiembre, es prácticamente un hecho que la lista de 10 remeros y una timonel no sufrirá cambios mayores. Por lo cual, ambas atletas felinas incluso compartirían embarcación en la prueba de ocho remos femenil del certamen en Chile.

En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023, Melissa Edith Márquez logró dos medallas de oro y una de plata.

Para los Juegos Panamericanos 2023, se tiene previsto que Melissa Edith Márquez compita en doble ligero, junto con Daniela Altamirano; y en el equipo de ocho remos femenil.

“Tenemos altas expectativas en pareja, buscamos un tiempo de 7:10.00 y con eso pelear por una medalla. Vi mi nombre en la lista, me sentí satisfecha por entrar nuevamente en el grupo que representará a México, y me sentí doblemente feliz al ver que también mi compañera de la UNAM estará”, dijo Márquez Juárez, quien agregó: “no me obsesiona estar en los Juegos Olímpicos, pero sí son un objetivo que me gustaría alcanzar”.