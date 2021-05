Mariana ‘Barby’ Juárez dio el peso para el ‘Duelo con causa’

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El campeón mundial superligero de la WBC / WBO, José Carlos Ramírez, se enfrentará al campeón de la WBA / IBF Josh Taylor este sábado en Las Vegas, en una pelea histórica que coronará un campeón indiscutible.

Te puede interesar El Consejo Mundial de Boxeo lanzará WBC Channel

El ganador se convertirá en el segundo campeón indiscutido de peso superligero uniéndose a Terence “Bud” Crawford.

José Carlos Ramírez (26-0, 17 KOs) ha sido campeón mundial desde marzo de 2018, cuando derrotó a Amir Imam por decisión unánime para ganar la correa vacante del WBC.

Después de la victoria contra Imam, contactó al destacado entrenador Robert García, y el dúo se ha combinado para obtener 4-0 en peleas por el título mundial.

Ramírez noqueó a Maurice Hooker en julio de 2019 para unificar títulos mundiales. Defendió sus cinturones en agosto pasado con una decisión mayoritaria contra el excampeón mundial Viktor Postol.

Al igual que Ramírez, Josh Taylor (17-0, 13 KOs) peleó como peso ligero en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde avanzó a los octavos de final. Si bien no se convirtió en profesional hasta 2015, ” El Tornado Tartán” ganó el cinturón Commonwealth solo su séptima pelea profesional.

Taylor derrotó a Postol por decisión unánime en 2018 y ganó el título mundial de la FIB al año siguiente con una decisión sobre Ivan Baranchyk. Unificó los títulos de la FIB y la AMB en octubre de 2019 superando a Regis Prograis por decisión mayoritaria en un excelente combate.

José Carlos Ramírez subastará guantes y póster para la investigación del cáncer

Ramírez, un orgulloso hijo de inmigrantes mexicanos que proviene de Avenal, California, es un agente de cambio social en su comunidad. Ha dedicado su tiempo y recursos a innumerables causas, incluida la investigación del cáncer, los derechos de agua para los agricultores del área y apoyo en torno al COVID-19 a los trabajadores de campo del Valle Central.

Después de la campana final, dos artefactos de la pelea únicos en su tipo, un póster 1/1 firmado por Ramírez, Taylor y el presidente de Top Rank, Bob Arum, además de los guantes Cleto Reyes usados ​​por Ramírez, serán subastados por Goldin Auctions.

Las ganancias se compartirán con un par de organizaciones benéficas apoyadas por José Carlos Ramírez: The V Foundation for Cancer Research y The Bautista Foundation, que financia programas comunitarios, educativos y de salud en el Valle Central de California, donde Ramírez nació y aún reside.

Foto cortesía Top Rank/ WBC

Sigue nuestras redes sociales