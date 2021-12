Martinoli renunció a narrar el gol del título del Atlas

Ciudad de México.- Después de un grave error cometido, el sorteo de la Champions League se repitió y quedaron definidos los octavos de final de la competencia que se disputarán en febrero del próximo año.

Destaca el compromiso que sostendrá el París Saint-Germain ante el Real Madrid, además del Inter de Milan que chocará con el Liverpool.

El Atlético de Madrid se verá las caras con el Manchester United que tiene en sus filas al portugués Cristiano Ronaldo.

En otro compromiso de la Champions, el Ajax, equipo en el que milita el mexicano Edson Álvarez, se verá las caras con el Benfica de Portugal.

Cruces Champions League

Salzburgo vs. Bayern Münich

Sporting Club vs. Manchester City

Benfica vs. Ajax

Chelsea vs. Lille

Atlético de Madrid vs. Manchester United

Villarreal vs. Juventus

Inter de Milan vs. Liverpool

París Saint-Germain vs. Real Madrid

El sorteo de la Champions se repitió y es que la UEFA metió en el bombo de los rivales del Atlético de Madrid una bola con el nombre del Liverpool que no le podía tocar ya que habían sido rivales de grupo.

Te puede interesar: La Champions League tiene a sus primeros invitados a octavos de final

De hecho, hubo una protesta por parte del cuadro colchonero y se tuvo que realizar nuevamente la ceremonia.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Lee: Barcelona fracasa en Champions; Benfica, Salzburgo y LOSC, clasificados