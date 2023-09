Más de 7000 “runaholics” participarán en el medio maratón del próximo 29 de octubre

Ciudad de México.— El pugilista estadounidense O’Shaquie Foster defenderá su título mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo contra Eduardo ‘Rocky’ Hernández en Cancún, el próximo 28 de octubre.

Foster (20-2 11 KOs) consiguió el cinturón verde y oro en San Antonio, Texas en febrero pasado. El primer peleador en derrotar al mexicano Rey Vargas por puntos para convertirse en campeón mundial. El nativo de Houston se enfrenta nuevamente a un oponente mexicano en su primera defensa.

Hernández (34-1, 31 KOs) logró su oportunidad para enfrentar a Foster gracias a una racha de triunfos por KO, registrando su sexta victoria consecutiva en seis asaltos con una paliza en el tercer episodio sobre Héctor García.

Por su parte el promotor Pepe Gómez adelanto que esta velada sera la primera de muchas que se vienen en el caribe mexicano

“Hemos trabajado duro y no ha sido fácil. Es una responsabilidad seria que la práctico desde hace 20 años. He trabajado en sociedad con muchos promotores y afortunadamente, hemos presentado grandes funciones y así lo seguiremos haciendo en este hermoso estado. Hay mucha oportunidad de crecimiento y mediante la suma de todos, podremos lograrlo. Foster vs Hernández, por el campeonato superpluma WBC será un hito para el estado de Quintana Roo” afirmo Pepe Gómez de Cancún Boxing