Así quedaron los playoffs de la NFL

Ciudad de México.— Con la victoria de los Buffalo Bills sobre Miami, terminó la temporada regular de la NFL y por lo tanto, quedaron definidos los playoffs.

La próxima semana se disputarán los encuentros de comodines que definirán los encuentros divisionales en ambas conferencias.

Así, comenzará la etapa final del camino al SuperBowl, que se disputará el 11 de febrero a las 5:30 tiempo del centro de México.

Los tres cruces de la Conferencia Nacional quedaron entre Philadelphia vs Tampa Bay, Rams vs Detroit y Green Bay vs Dallas.

Te recomendamos: Juegos Panamericanos 2027 podrían disputarse en México

Mientras que en la Conferencia Americana, los duelos serán Browns vs Texans, Dolphins vs Chiefs y Steelers vs Bills.

La acción de la postemporada de la NFL comenzará el sábado con el encuentro de Brwons vs Texans en punto de las 15:30 horas.

La cartelera del sábado cerrará con el encuentro entre Miami y Chiefs que iniciará a las 19:00 horas.

El domingo hay tres compromisos programados. Steelers visitará a Búfalo en punto del mediodía; Cowboys se medirá a Greenbay a las 15:30 y Rams y Lions cerrarán la actividad a las 19:00.

¡Así se jugarán los NFL Playoffs! 🏆🔝@SNICKERSMexico nos presenta el camino hacia el SB LVIII



¿Ya tienen a su favorito? Arma tu pronóstico en https://t.co/QeL5xOCFuc#NFLMX pic.twitter.com/6q0EoFT4iJ — NFL México (@nflmx) January 8, 2024

Para el lunes, Eagles y Buccaneers cerrarán el telón de la semana de comodines.

Al ser los mejores sembrados, en sus conferencias, Baltimore Ravens y San Francisco 49ers, descansan esta semana.

JAHA