“México es el rival a vencer”: ‘Che’ Reyes

Ciudad de México.— “Ojalá estemos de vuelta”, declaró Sergio Pérez después de regresar a las posiciones del podio en el Gran Premio de Austria, mermó sus esperanzas de título con una racha difícil de resultados en las tres carreras anteriores.

Pérez estaba detrás de su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, por solo 14 puntos después de la quinta ronda de la temporada en Miami, pero no logró llegar a la Q3 en los siguientes cuatro Grandes Premios.

A pesar de otra de esas sesiones de calificación comprometidas en el Red Bull, que lo dejó en el puesto 15 de la parrilla, Pérez logró abrirse camino hasta el tercer lugar, poniendo fin a su mala racha.

“Ha sido un fin de semana muy complicado para mí, sobre todo físicamente. He estado muy débil, estuve enfermo el jueves, [así que] no ha sido un fin de semana fácil: fiebre alta, no pude dormir durante el fin de semana