Monterrey con ventaja en la ida, busca sellar su boleto a la final

Tijuana.— Homar Rojas jamás perdió la confianza en los peloteros de Toros de Tijuana. El manager de los bureles tiene fe en que, tras remontar la serie de 0-3 a 3-3, pueda quedarse con la Copa Zaachila.

“Es un equipo con experiencia, profundidad, gente importante que ha jugado mucha pelota y todo esto da frutos a la larga. No me he equivocado, estoy muy contento con esta actitud. Estos muchachos se han partido el alma. Todos se están apoyando, hay una actitud excelente en el club house, nunca se ha perdido la confianza en el equipo y aquí estamos en un regreso de 0-3”, comentó el manager de los astados.