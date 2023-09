Monterrey recibió a los Texanos para el Tochito NFL con niños menores de 12 años

Ciudad de México.— El Apertura 2023 continúa con sus acciones con la puesta en marcha de la jornada 7 del certamen. La actividad iniciará este viernes con dos partidos.

Te puede interesar “Chucky” Lozano regresa a ‘casa’

Esta fecha de la LIGA MX contará con seis transmisiones por TV abierta: FC Juárez vs Mazatlán FC, Puebla vs Xolos, Santos Laguna vs Pumas, Cruz Azul vs América, Toluca vs Pachuca y Chivas vs Rayados, además de tres partidos que pasarán por sistema de cable.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales