Morelia le pega a los Rayos del Necaxa

Ciudad de México.- Renato Ibarra no podrá salir de prisión en los próximos días, debido a que fue imputado por “violencia familiar” y “tentativa de feminicidio”.

La jueza de control del Reclusorio Norte, Esperanza Medrano Ortiz, dictó prisión preventiva en contra del futbolista y cuatro personas más que fueron detenidos.

Ibarra fue acusado por su esponsa Lucelu Chalá de violencia familiar. A pesar de que actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte, por la gravedad de los hechos, los imputados serán trasladados al Reclusorio Oriente.

” Solicitamos una ampliación del término para ofrecer más datos de prueba, esperaremos lo que diga el juez de control, de momento por la calificación que tiene el asunto se va a dar una prisión preventiva oficiosa, pero estamos en eso de la ampliación”, dijo la abogada Paloma Taracena, quien representa a Renato Ibarra.

La próxima audiencia será el 12 de marzo, aunque tendrán dos días de prórroga (144 horas en total).

Sobre la posibilidad de un acuerdo y lo que sigue en el caso, la abogada indicó que “me reservo esa información, no están ellos en malos términos, pero no puedo comentar nada por el momento. Él (Renato) va a estar obviamente sujeto junto con sus familiares, pero no podemos dar más información al respecto”, sentenció.