“No que muy Gallos”, Pumas golea al Querétaro

Cancún.— La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, partirá como gran favorita en la edición 2023 de las Finals de la WTA, el codiciado torneo de fin de temporada que se disputará en Cancún, del 29 de octubre al 5 de noviembre.

En su tercera participación en las Finals, la jugadora bielorrusa buscará el título que se le ha negado en las dos ediciones pasadas. En su debut, en Guadalajara 2021, no logró superar la fase de grupos.

Posteriormente, en Fort Worth 2022 en Texas, Sabalenka alcanzó la gran final donde cayó ante la francesa Caroline García, que se impuso en dos sets por 7-6 y 6-4.

Celebró títulos en el WTA 1000 de Madrid (vs. Swiatek) y el WTA 500 de Adelaide (vs. Noskova). Además de esos tres títulos, en el US Open, donde a pesar de sufrir una derrota muy dolorosa ante Coco Gauff, le sirvió para alcanzar su ascenso al sitio de honor en el ranking WTA por primera vez en su carrera.

Aryna Sabalenka, conocida como “Tigre” por el tatuaje que lleva en su brazo izquierdo, cuenta con un total de 13 títulos individuales en su palmarés, y seis en la modalidad de dobles.

En la historia del tenis, sólo dos jugadoras bielorrusas han podido llegar al número uno del mundo, la primera fue Victoria Azarenka, y ahora Aryna Sabalenka, pero ninguna se ha coronado en las Finals WTA que se juegan desde 1971.

Hasta el momento, además de Aryna Sabalenka, ya tienen su boleto asegurado en las Finals Cancún 2023, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina y Jessica Pegula, quedando solo tres sitios disponibles para el magno certamen.

