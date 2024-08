París 2024: Francia prioriza la maternidad de atletas

París.— La delegación de Francia preparó habitaciones de hotel especialmente diseñadas para atletas madres lactantes y sus bebés, asegurando que puedan combinar sus exigentes carreras deportivas con la maternidad.

Esta iniciativa rompe con la tradición de prohibir el acceso de niños a la Villa Olímpica, permitiendo a las deportistas francesas amamantar a sus hijos en un entorno cómodo y cercano.

Anteriormente, la Villa Olímpica albergaba únicamente a atletas y entrenadores, lo que obligaba a las madres lactantes a separarse de sus bebés. Sin embargo, ahora se ha dispuesto un hotel cercano, de 920 metros cuadrados, donde estas madres pueden compartir habitación con sus hijos pequeños, mejorando significativamente su bienestar y facilitando el equilibrio entre sus responsabilidades familiares y deportivas.

MADRE E HIJA

Una de las primeras beneficiarias de esta iniciativa es la judoka francesa Clarisse Agbégnénou, reciente ganadora de la medalla de bronce en París. Agbégnénou celebró su victoria abrazando a su hija Athéna, nacida en 2022, una imagen que ha conmovido al público.

La judoka ha sido una voz activa en la defensa de espacios de lactancia, explicando su motivación: “Para poner las cosas en perspectiva, he decidido amamantar a mi hija hasta que se destete. Todavía no lo ha hecho, así que la estoy siguiendo. Me he asegurado de sentirme bien físicamente, porque, por supuesto, hay un elemento de cansancio. Pero como madre que necesita estar muy presente para mi hija, pedí la oportunidad de tenerla conmigo durante los Juegos Olímpicos”, dijo.

INICIATIVA PERMANENTE

El alojamiento ha sido proporcionado por el Comité Olímpico Francés, y las habitaciones están disponibles para atletas francesas. Astrid Guyart, secretaria general del Comité Olímpico Francés, expresó su deseo de que esta iniciativa se extienda globalmente: “No tiene precedentes y es algo que queremos que se vuelva permanente, para que no sea algo aislado porque son los Juegos Olímpicos de París”.

EMBARAZO Y MATERNIDAD

Además, la Villa de los Atletas ha inaugurado una guardería accesible para atletas de todas las nacionalidades. Este espacio cuenta con áreas de lactancia, un salón familiar y un cambiador, permitiendo a las madres pasar tiempo de calidad con sus hijos durante la competencia.

Emma Terho, presidenta de la Comisión de Atletas del COI, destacó la importancia de estas medidas: “El embarazo y la maternidad son un camino natural en la vida y no tienen por qué significar el final de la carrera de las atletas femeninas. Es muy útil para los padres y los bebés poder pasar tiempo juntos, especialmente en un momento tan importante en la vida deportiva de una atleta”.

