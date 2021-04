Partidos imperdibles el fin de semana de debut de la MLS

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Terminó la Fase Regular del Torneo Guard1anes 2021 en la LIGA Expansión MX. Se culminó la actividad del certamen, luego de 15 fechas del semestre y se definió la Fase Final, con Atlético Morelia, como líder, instalado en las Semifinales y Celaya, el segundo puesto, directo a los Cuartos de Final.

En tanto, la Recalificación de la Liga Expansión tendrá cinco duelos, para definir a los otros invitados a los Cuartos de Final. Así quedó la clasificación:



La Recalificación:

Cimarrones vs Venados

Mineros vs Alebrijes

Tapatío vs Tlaxcala FC

Tepatitlán FC vs Dorados

Atlante vs Cancún FC



En Cuartos de Final:

Celaya



En Semifinales:

Atlético Morelia

Culminada la Fase Regular del Torneo Guard1anes 2021 en la LIGA Expansión MX, estos son los horarios y días de los juegos de la Reclasificación a partir de la siguiente semana y recordando que se define a un juego:



Horarios Liga Expansión MX





MARTES 20

Mineros vs Alebrijes 19:00 hrs

Cimarrones vs Venados 21:15 hrs



MIÉRCOLES 21

Tepatitlán FC vs Dorados 17:00 hrs

Atlante vs Cancún FC 19:15 hrs



JUEVES 22

Tapatío vs Tlaxcala FC 21:00 hrs.

Cabe destacar que al igual que sucede en la Liga MX, en la fase de repechaje de la Liga de Expansión todo se definirá a un solo partido. El juego escenificara en la cancha del equipo mejor ubicado al finalizar la temporada regular.

