Paul Aguilar descarta poner punto final

Ciudad de México,— El lateral derecho y capitán de las Águilas del América, Paul Aguilar, descarta colgar los botines y poner punto final a su carrera.

A falta de algunos meses para que termine su contrato, el capitán azulcrema no ve el retiro en un futuro inmediato, aunque reconoce Aguilar que cuando llegue el momento de retirarse de las canchas, le gustaría hacerlo con la casaca de las Águilas, “Me veo retirándome en América, es una de hecho que me queda de aquí a diciembre mi contrato, no me gustaría ponerle punto final a mi carrera, me queda todavía un ratito más, sea donde sea, sea de titular, sea de banca o no ser convocado, creo que ahorita tengo que apoyar a cada uno de los compañeros, y al club, ayudar a que siga en los primeros planos, ojalá pueda llegar a superar a los más ganadores del fútbol mexicano”, añadió el lateral.

Sobre la posibilidad de jugar la liguilla a un solo partido, por la premura de las fechas a causa del Coronavirus, Aguilar reconoce que la opción luce atractiva, “Sería muy buena opción, le daría muy buen sabor el hecho de que fuera a un solo partido, hablando deportivamente matar o morir, esto haría que le diera mucho más emoción al partido, más interesante”, sentenció el doble mundialista por la selección mexicana en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Finalmente Paul Aguilar ve con buenos ojos la posibilidad de que la Liga MX se fusione en un futuro con la MLS, ya que a juicio del campeón con Pachuca y América en el fútbol mexicano, al balompie azteca le urge el roce internacional, tras su salida de los torneos sudamericanos.

