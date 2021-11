Promete presidente del Comité Olímpico Mexicano elecciones limpias

Ciudad de México.- El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, indicó que habrá transparencia durante las elecciones para definir a la nueva titular del organismo.

Lo anterior, después de los ataques recibidos por parte de Norma Olivia González, quien es una de las candidatas para asumir el cargo que dejará vacante.

González Guerrero aseguró estar preocupada de que haya “mano negra” durante el proceso electoral que se realizará este jueves.

Padilla Becerra indicó que todo se realizará con transparencia. Aclaró que no se inclina por ninguna candidata, ni por Norma Olivia ni por Marijose Alcalá que es la otra candidata.

En el Comité Olímpico Mexicano se registraron dos planillas, "Voy por México" que preside María José Alcalá Izguerra y "Transparencia y Apertura, registrada por Norma Olivia González, para contender por la elección de los miembros del Comité Ejecutivo del COM de 2021 al 2024.

“Yo no voy a caer en la provocación que se me está tratando de inducir. Lo que puedo asegurar es que soy un hombre demócrata, que como abogado me rijo por las leyes, no por los rumores ni los chismes y todo se realizará con transparencia porque así nos manejamos en el Comité Olímpico Mexicano”, dijo.

“Mi compromiso es que sean unas elecciones limpias, transparentes. Quiero que haya legalidad para que llegue con toda la fortaleza el próximo Comité Ejecutivo”, agregó.

El directivo confirmó que habrá un observador del Comité Olímpico Internacional (COI) para que de fe de que las elecciones se llevarán con transparencia.

El Comité Olímpico Mexicano solicitó que viniera específicamente Pere Miró (director general adjunto del COI).

“Es él porque conoce perfectamente el COM, estuvo cuando fueron las votaciones en contra de Pascual Ortiz Rubio y que se reeligió Felipe Muñoz”.

“Él vivió ese tema y, en ese sentido, creo que tiene la experiencia y conoce la forma de ser y cómo se conduce el Comité Olímpico Mexicano”, sentenció.

