Puebla será sede del Latinoamericano Femenil de motociclismo

Ciudad de México,— Hansi Flick asumirá el cargo de nuevo entrenador en jefe de la selección alemana. El técnico de 56 años firmó un contrato hasta 2024, donde también incluye la EURO 2024 que se celebrará en Alemania. Los primeros vicepresidentes Peter Peters y Dr. Rainer Koch, así como el tesorero Dr. Stephan Osnabrügge firmaron en nombre de la DFB.

El contrato de Hansi Flick comenzará el 1 de julio de 2021 y sustituirá a Joachim Löw una vez que finalicen las EURO de este verano. Löw ya había acordado terminar su contrato, que se extendía hasta 2022, después del torneo.

Flick fue asistente de Löw de 2006 a 2014 y juntos ganaron la Copa del Mundo de 2014 en Brasil. Después de ese éxito, Flick se convirtió en director deportivo de la DFB, antes de dejar ese puesto voluntariamente en 2017. Luego, aceptó un trabajo como director deportivo en el TSG Hoffenheim antes de asumir el cargo de entrenador en jefe del FC Bayern, donde ganó siete trofeos en dos años, incluido la Champions League, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la DFB-Pokal y dos títulos de la Bundesliga.

“Todo sucedió muy rápido, especialmente la firma del contrato, pero estoy muy feliz de ser el entrenador en jefe de Alemania a partir de otoño. La temporada acaba de terminar y los dos últimos años en el Bayern me han dejado huella. El espíritu de equipo y la actitud de los jugadores fueron excelentes y me llevaré mucho que me ayudará en mi trabajo en mi nuevo rol. Estoy muy emocionado por la clase de jugadores que tenemos en Alemania, especialmente los jóvenes. Tenemos todas las razones para ser optimistas sobre los torneos futuros, incluida la EURO local en 2024. Por experiencia, sé que Oliver Bierhoff será un socio fuerte y confiable y que el personal detrás de escena ayudará a asegurarnos de que ganamos ”, puntualizó Flick.

Hansi Flick y la selección nacional de Alemania tendrán como primera tarea juntos la clasificación para la Copa del Mundo en Liechtenstein el 2 de septiembre de 2021. Su primer partido como local sigue contra Armenia el 5 de septiembre de 2021, antes de viajar a Islandia el 8 de septiembre de 2021.

