Rafael Márquez, un guerrero en el recinto de los inmortales

Ciudad de México.— El ex campeón mundial de peso gallo y supergallo, Rafael Márquez, ahora miembro del Salón de la Fama de Canastota de Nueva York.

Rafael Márquez hizo un breve recorrido por estos casi 30 años en el boxeo. Un deporte que lo sigue apasionando casi como el primer día en que pisó un gimnasio.

“El día que recibí la llamada de mi inducción, no podía creerlo, sentí tanta emoción y agradecimiento que de primera instancia me costo asimilarlo pero después me llené de júbilo pues ¿qué mejor recompensa puede tener un boxeador?