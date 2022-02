Rompe en llanto la patinadora rusa Kamila Valieva tras quedar fuera del podio

Ciudad de México.- Javier “Chicharito” Hernández no ocultó su molestia cuando un usuario de redes sociales le dijo que se veía “viejo”.

En una transmisión en vivo, “Chicharito” leyó algunos comentarios y se topó con una persona que le cuestionó su aspecto físico.

“Ya te ves viejo mi Chicha… pues sí a lo mejor ya me veo viejo, obviamente si ves una foto mía de 15 años a ahorita, pues obvio que me veo viejo no carnal? Jajaja… pin gente”, dijo “Chicharito” Hernández.

Dicho comentario, empezó a desatar memes en redes sociales, al considerar que la “pandemia” le “pegó” a Javier Hernández.

La pandemia le pegó duro al chicharito Hernández 😬



2020//2022 pic.twitter.com/T0VuLlElwp — 🌈 La señorita sonrisas ♫ (¯`◕‿◕´¯) ♫ (@PaolaSnow19) February 16, 2022

"Yo soy El Chicharito Hernández . La selección arruinó mi vida. ¡Y tengo 31 años!" pic.twitter.com/OIVKJOyclj — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 16, 2022

Uy… Chicharito ya está a un traje gris, de ser analista en TUDN. pic.twitter.com/6FX1vhiWD5 — Tío Orvi  (@Raul_Orvananos) February 16, 2022

Por lo pronto, “Chicharito” Hernández continúa de pretemporada con el Galaxy de cara a la temporada 2022 de la MLS.

A pesar de que la campaña pasada tuvo una destacada actuación, el futbolista sigue sin ser considerado por el técnico de la selección mexicana Gerardo Martino.

Se vislumbra complicado que sea uno de los jugadores que asista a la Copa del Mundo de Qatar en caso de que el Tri clasifique.

Por lo pronto, “Chicharito” aún tiene un año más de contrato con el Galaxy y depende de lo que haga en el torneo para saber si renovará con la institución.

