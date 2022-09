Santiago Giménez marca su quinto gol con el Feyenoord

Las Vegas.— Este sábado 17 de septiembre, el boxeo se vestirá de gala con una de las trilogías más esperadas en la historia del boxeo cuando el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el kazajo Gennadiy Golovkin GGG disputen el campeonato indiscutido de peso Supermediano, en Las Vegas.

Te puede interesar Intensa actividad en la segunda jornada del Cinturón Azteca

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

Desde el T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Saúl ‘Canelo’ Alvarez (México) vs. Gennadiy Golovkin GGG (Kazajistán)

Por los títulos mundiales de la IBF, WBA Super, WBC y WBO de los Supermedianos



Jesse “Bam” Rodríguez (EE.UU.) vs. Israel González (México)

Ali Akhmedov (Kazajistán) vs. Gabriel Rosado (EE.UU.)

Austin “Ammo” Williams (EE.UU.) vs. Kieron Conway (Gran Bretaña)

Diego Pacheco (EE.UU.) vs. Enrique Collazo (Puerto Rico)

Canelo Álvarez y Gennadiy Golovkin GGG colisionarán por tercera vez en el ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Luego de un empate vibrante y una victoria para el mexicano, ambos están dispuestos a electrizar la noche del sábado 17 de septiembre en busca de un nocaut que ponga fin a la gran rivalidad.

Álvarez estará exponiendo los cetros AMB, CMB, FIB y OMB del peso Supermediano luego de intentar infructuosamente el campeonato Semicompleto AMB ante Dmitry Bivol en mayo pasado, así que podría ser Golovkin quien termine pagando los platos rotos; sin embargo, el legendario GGG no pretende dar un paso atrás en busca de la victoria que le permita poner un broche de oro a su paso por el boxeo profesional.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales