Santos Laguna anunció la destitución de Eduardo Fentanes

Nueva York.— Aaron Rodgers se prepara para aterrizar en Nueva York como un Jet más para la próxima temporada.

Green Bay y Nueva York están finalizando un canje para enviar al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL a los Jets.

Aaron Rodgers is a Jet ✈️ pic.twitter.com/gEkcyVjLVL — NFL (@NFL) April 24, 2023

Los Jets reciben a Rodgers, la selección de primera ronda de 2023 de los Packers (No. 15 en general) y una selección de quinta ronda (No. 170) a cambio de la primera ronda de 2023 de Nueva York (No. 13), la segunda ronda de 2023 ( No. 42) y selecciones de sexta ronda (No. 207).

Brett Favre tenía 39 años cuando dejó Green Bay y se fue a Nueva York.



15 años después, Aaron Rodgers repite la misma ruta hacia la gran 🍎#NFLMX pic.twitter.com/pXogJU6mro — NFL México (@nflmx) April 24, 2023

El intercambio cierra una racha de 18 años de Rodgers en Green Bay, primero como suplente de Brett Favre y después como uno de los mejores del juego, 10 nominaciones al Pro Bowl, cuatro All-Pro y un triunfo en el Super Bowl.

Green Bay reconoció que era el momento de seguir adelante y entregar oficialmente las llaves al suplente Jordan Love.

Jets acordó enviar un pick de segunda ronda, intercambiar picks de primera ronda de 2023 y un pick condicional de primera ronda de 2024 para los Packers #MundoNFL pic.twitter.com/gx7eILKkIR — Mundo NFL (@MundoNFL) April 24, 2023

El próximo capítulo de Rodgers sigue un camino similar al de Favre, forzando su salida de Green Bay, donde, al igual que Favre, la relación de Rodgers con el equipo se deterioró gradualmente.

