Saunders asegura que se recuperará de la golpiza que le propinó el “Canelo”

Ciudad de México.- El futuro de Ronald Koeman con el Barcelona es incierto ya que no es un técnico que guste del todo a la directiva azulgrana.

Medios de comunicación españoles recordaron que Koeman llegó a la institución antes de que Joan Laporta asumiera la presidencia del club.

“Koeman, no es un secreto, no es el entrenador elegido por la directiva de Laporta y a pesar de su ascendente en el club y de su incuestionable trabajo durante una temporada tan difícil, y con tantos sobresaltos, no tiene ese apoyo absoluto en los despachos, sin que se pueda adivinar ahora qué ocurrirá cuando la temporada acabe”, informó ESPN.

A pesar de que el futuro del holandés es incierto, el estratega recordó que firmó contrato por dos años y solo ha cumplido con uno.

“Desde el primer día el presidente me ha mostrado su confianza y no me preocupa el futuro porque si alguien debe decidir es él”.

“Pero firmé por dos años y me veo como entrenador la próxima temporada”, comentó el holandés previo al choque de esta tarde ante Levante.

En su primer año al frente del Barcelona, Koeman conquistó la Copa del Rey, y actualmente se encuentra en el tercer sitio de LaLiga, por debajo de Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Será clave para Barcelona conseguir una victoria ante Levante para mantenerse con vida en busca de conquistar el título de LaLiga.

